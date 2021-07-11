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В Молдове проходят парламентские выборы

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Кишенев, Воскресенье 11 июля 2021 10:50
В Молдове проходят парламентские выборы Фото: президент Молдовы Майа Санду (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной гонке участвуют 20 партий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Newsmaker.

Ожидается, что основная борьба развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, и Партией действия и солидарности, которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом.

Издание пишет, что к 9:40 явка уже подобралась к 10%. Проголосовали 269 тысяч человек.

Напомним, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.

Накануне бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон вывел сторонников на протесты против сокращения числа участков в Приднестровье.

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