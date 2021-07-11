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ЦВК Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися

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Молдова, Неділя 11 липня 2021 17:16
ЦВК Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися Фото: ЦВК Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися (newsmaker.md)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися. Явка на 16: 00 перевищила 34%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

До 16:00 в Молдові проголосували понад 900 тисяч громадян, а на закордонних дільницях - понад 142 тисяч виборців.

При цьому кілька закордонних дільниць для голосування вже закрилися, зокрема, в Китаї та Японії.

Крім того, сьогодні в ЦВК надійшло п'ять скарг на проведення передвиборної агітації в соціальних мережах і неправильне опечатування урн для голосування.

Так, у Лондоні на дільницях було організовано підвезення виборців, а в Росії на дільниці для голосування громадянам пропонували ваучери.

Нагадаємо, сьогодні у Молдові проходять дострокові парламентські вибори.

Крім того, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.

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