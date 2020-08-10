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Тихановская заявила, что будет обжаловать результаты выборов

Беларусь, Минск, Понедельник 10 августа 2020 00:26
Тихановская заявила, что будет обжаловать результаты выборов
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com/naviny)
Автор: Артур Родивилов

Штаб не доверяет данным экзит-пола

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства. Соперница Лукашенко готова обжаловать результаты.

На пресс-конференции, которую организовал штаб Тихановской, озвучили информацию от нескольких избирательных комиссий, сообщает sputnik.by.

По результатам подсчета голосов, Тихановская опережает конкурентов в три-четыре раза. Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что штаб не доверяет данным экзит-пола. По ее словам, в штабе считают их непрозрачными.

"Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права", - заявила Колесникова.

Напомним, по данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Явка на выборах президента Беларуси составила почти 80%.

После голосования в ряде городов Беларуси начались несанкционированные акции протеста. Во время разгона в Минске силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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