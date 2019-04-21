Обстановка на границе стабильная и контролируемая, - ГПСУ

Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Зафиксировано восемь случаев отказа в пересечении линии разграничения из-за проблем с документами

Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая. Особое внимание уделяется незаконным перемещением и попыток контрабанды. Кроме того, усиленно патрулируют акватории Черного и Азовского морей. В общем, отмечаем уменьшение пассажиро-транспортного потока.

По данным ведомства, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, линию соприкосновения пересекло более 17 тыс. человек. Нарушений законодательства и правил пересечения линии соприкосновения не произошло. В то же время зафиксировано восемь случаев отказа в пересечении линии разграничения из-за проблем с документами.

Напомним, российские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом опрашивают людей об участии в голосовании на выборах президента Украины.