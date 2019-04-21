На админгранице с Крымом оккупанты опрашивают людей по поводу выборов

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Оккупанты проводят опрос об участии в голосовании, спрашивают людей в каком городе, за какого кандидата будут голосовать

Российские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом опрашивают людей об участии в голосовании на выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что все контрольные пункты работают в штатном режиме. Конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано.

По информации граждан, пересекающих административную границу оккупированного Крыма в направлении материковой части Украины, оккупанты проводят опрос о том, будут ли они голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на избирательном участке.

Напомним, по состоянию на 14:00, получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура выборов президента Украины.

Кроме того, было сообщение о заминировании избирательного участка в Донецкой области. Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В частности, добавим, что последний избирательный участок в Лебединском в Донецкой области, с которым возникли проблемы, заработает в ближайшее время. Представители участка отказываются выполнять свои обязанности из-за опасности. Сам участок находится на линии разграничения.