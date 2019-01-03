ЦИК дала рекомендации избирателям, которые оказались на территории России

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Избиратели, которые находятся на консульском учете на территории России, смогут проголосовать в Тбилиси, Астане, Хельсинки или же в Украине

Центральная избирательная комиссия дала рекомендации гражданам, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории России и планируют принять участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отметили в ЦИК, указанная категория граждан Украины включена в списки избирателей, поэтому они имеют возможность беспрепятственно принимать участие в голосовании на соответствующих избирательных участках, указанных в приложении к постановлению комиссии от 31 декабря 2018 года № 274.

Согласно приложению, эти избиратели смогут проголосовать в здании посольства Украины в Грузии (Тбилиси) - юг России и Кавказ, посольства Украины в Казахстане (Астана) - территория Сибири и посольства Украины в Финляндии (Хельсинки) - север России включительно с Москвой.

"Вместе с тем отмечаем, что граждане Украины, временно пребывающие на территории Российской Федерации и имеющие паспорт гражданина Украины, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине", - добавили в пресс-службе ЦИК.

ЦИК также обращает внимание других граждан Украины, которые временно находятся за рубежом, на необходимость заблаговременно позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках, на которых они планируют голосовать, и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Узнать, включены ли избирателя в Государственный реестр избирателей и проверить правильность указания его фамилии, имени, отчества и избирательного адреса можно с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя". Для этого нужно зарегистрироваться и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель получит сведения относительно своих данных на электронный адрес, указанный при регистрации.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019. На заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались на территории Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации. Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей.