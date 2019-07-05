ЦИК в ближайшее время обжалует решение суда по пережеребьевке

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение будет обжаловано в ближайшие два дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие два дня обжалует решение шестого апелляционного административного суда о необходимости пережеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, решение будет обжаловано, как только будет готова апелляционная жалоба.

"ЦИК обжалует решение суда в ближайшее время - как только будет готова апелляционная жалоба. В избирательных делах ограничены сроки обжалования, и на самом деле у нас есть только два дня. Мы их реализуем", - заявил Радченко.

Замглавы Центризбиркома отметил, что комиссия сделает все для того, чтобы выборы прошли в срок.

"Я не знаю, как решит суд. Будет решение суда, прочитаем и изучим. Но то, что сейчас сегодня напечатано 7 миллионов 340 тысяч бюллетеней и готовы к отгрузке двух миллионов. У меня вопрос, успеет ли полиграфкомбинат "Украина", если что, напечатать бюллетени заново? Мы конечно выполним решение суда, а вот смогут выполнить решение суда полиграфические станки", - заявил он.

Напомним, ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду. Соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

Слипачук заявила, что Центризбирком будет оспаривать данное решение.

Как РБК-Украина сообщало ранее, секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что кандидаты в народные депутаты имеют право добровольно отказаться от участия в выборах до 8 июля.