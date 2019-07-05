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ЦВК найближчим часом оскаржить рішення суду щодо пережеребкування

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 10:59
ЦВК найближчим часом оскаржить рішення суду щодо пережеребкування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення буде оскаржене у найближчі два дні

Центральна виборча комісія (ЦВК) у найближчі два дні оскаржить рішення шостого апеляційного адміністративного суду про необхідність пережеребкування партій на позачергових виборах до Верховної ради. Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

За його словами, рішення буде оскаржене, як тільки буде готова апеляційна скарга.

"ЦВК оскаржуватиме рішення суду в найближчий час - як тільки буде готова апеляційна скарга. У виборчих справах обмежені строки оскарження, і насправді у нас є тільки два дні. Ми їх реалізуємо", - заявив Радченко.

Замглави Центрвиборчкому зазначив, що комісія зробить усе для того, щоб вибори відбулися у строк.

"Я не знаю, як вирішить суд. Буде рішення суду, прочитаємо і вивчимо. Але те, що зараз сьогодні надруковано 7 мільйонів 340 тисяч бюлетенів і готові до відвантаження два мільйона. В мене запитання, чи встигне поліграфкомбінат "Україна", якщо що, видрукувати бюлетені заново? Ми звичайно виконаємо рішення суду, а от чи зможуть виконати рішення суду поліграфічні верстати", - заявив він.

Нагадаємо, ЦВК зобов'язали провести повторне жеребкування партій перед виборами до Верховної ради. Відповідне рішення виніс Шостий апеляційний адміністративний суд.

Сліпачук заявила, що Центрвиборчком буде оскаржувати дане рішення.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що кандидати в народні депутати мають право добровільно відмовитися від участі у виборах до 8 липня.

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