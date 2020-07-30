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ЦИК Беларуси проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Беларусь, Минск, Четверг 30 июля 2020 06:07
ЦИК Беларуси проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Фото: выборы в Беларуси (slovoidilo)
Автор: Артур Родивилов

Причина экстренного собрания неизвестна

Всех кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром в четверг, 30 июля. Причину экстренного собрания не назвали.

Об этом сообщил председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада", кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень.

По его словам, председатель ЦИК Лидия Ермошина поручила ему срочно собрать всех кандидатов на завтрашнюю встречу.

"Завтра, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", - написал Черечень.

Еще три кандидата в президенты Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев также получили приглашение на встречу.

Как известно, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего там зарегистрированы пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыко.

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