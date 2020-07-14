ЦИК Беларуси не допустил на выборы главного конкурента Лукашенко

Фото: Виктор Бабарыко (facebook.com/viktar.babaryka)

Причиной такого решения в ЦИК назвали "незадекларированную собственность в офшорах"

Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарыко. Причиной такого решения в ЦИК назвали "незадекларованную собственность в офшорах".

Об этом сообщает TUT.by.

Как сообщили в ЦИК, такие данные они получили от Комитета госконтроля Беларуси.

Отметим, Бабарико считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах. По данным опроса, за него готовы голосовать до 50% белорусов.

Кроме того, в Беларуси проходят массовые акции протеста из-за задержаний опонентов Лукашенко на выборах. Задержаны сотни людей из-за "нарушения порядка проведения массовых мероприятий".

Напомним, по мнению первого главы независимой Беларуси Станислава Шушкевича, власти попытаются любые акции протеста сорвать провокациями.

Отметим, Александр Лукашенко хочет "навести порядок" со свободой слова в Беларуси.