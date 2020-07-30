ЦВК Білорусі проведе термінову зустріч з кандидатами в президенти

Фото: вибори в Білорусі (slovoidilo)

Причина екстреного зібрання невідома

Всіх кандидатів у президенти Білорусі в терміновому порядку запросили з'явитися в ЦВК вранці в четвер, 30 липня. Причину екстреного зібрання не назвали.

Про це повідомив голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада", кандидат у президенти Білорусі Сергій Черечень.

За його словами, голова ЦВК Лідія Єрмошина доручила йому терміново зібрати всіх кандидатів на завтрашню зустріч.

"Завтра о 8:55, всіх кандидатів запрошують до ЦВК. Навіщо? Дізнаємося завтра", - написав Черечень.

Ще три кандидати в президенти Світлана Тихановська, Ганна Канопацька та Андрій Дмитрієв також отримали запрошення на зустріч.

Як відомо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Всього там зареєстровані п'ять кандидатів - чинний президент Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

Раніше повідомлялося, що Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через загрозу того, що влада може їх відібрати.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.