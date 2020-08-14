ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на непризнание итогов президентских выборов. Результаты выборов будут обжаловать в Верховном суде.

Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс-Запад".

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в Верховный суд!", - заявил Дмитриев.

Напомним, по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать недействительными результаты выборов.

Также итоги выборов обжаловали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.