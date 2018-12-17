ЦИК Армении опубликовала окончательные результаты выборов

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Блок Пашиняна получил 88 из 132 мандатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 16 декабря объявила окончательные результаты внеочередных выборов в парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азатутюн.

Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян заявил, что в выборах приняли участие 1261105 человек, что составляет 48,63% от количества лиц, которые имеют право голоса.

"Республиканская партия Армении получила 59 083 голоса или 4,70% голосов. За Социал-демократическую партию "Решение гражданина" проголосовали 8 514 человек или 0,68% избирателей. АРФ "Дашнакцутюн" получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей; блок "Мой шаг" получил 884 864 голоса или 70,42%; партия "Лусавор Айастан" ( "Просвещенная Армения") получила 80 047 голосов или 6,37%; партия "Христианско-демократическое возрождение" получила 6 458 голосов или 0,51%; партия "Национальный прогресс" получила 4121 голос или 0,33%; блок "Мы" получил 25 176 голосов или 2%; партия "Оринац еркир" получила 12 393 голоса или 0,99%; Всевірменська партия "Сасна црер" получила 22 868 голосов или 1,82%; партия "Процветающая Армения" получила 103 801 голос или 8,26%", - сообщили в ЦИК

Блок "Мой шаг", который возглавляет премьер-министр Никола Пашінян получил 88 мандатов, партия "Процветающая Армения" имеют 26, а партия "Лусавор Айастан" - 18 мандатов.

Сообщается, что ЦИК составила проток об итогах голосования и подписала его.

"Протокол подписан всеми членами комиссии ... Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения", - заявил председатель ЦИК.

Напомним, в Армении завершились выборы в парламент. В выборах принимали участие девять'пять партий и два предвыборных блока, в том числе возглавляемая экс-прем'иером Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия.