ЦВК Вірменії опубліковала остаточні результати виборів

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Блок Пашиняна отримав 88 із 132 мандатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) Вірменії 16 грудня оголосила остаточні результати позачергових виборів до парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азатутюн.

Голова ЦВК Вірменії Тигран Мукучян заявив, що у виборах взяли участь 1261105 осіб, що складає 48,63% від кількості осіб, які мають право голосу.

"Республіканська партія Вірменії отримала 59 083 голоси або 4,70% голосів. За Соціал-демократичну партію "Рішення громадянина" проголосували 8 514 осіб або 0,68% виборців. АРФ "Дашнакцутюн" отримала 48 816 голосів або 3,88% голосів виборців; блок "Мій крок" отримав 884 864 голоси або 70,42%; партія "Лусавор Айастан" ( "Освічена Вірменія") отримала 80 047 голосів або 6,37%; партія "Християнсько-демократичного відродження" отримала 6 458 голосів або 0,51%; партія "Національний прогрес" отримала 4121 голос або 0,33%; блок "Ми" отримав 25 176 голосів або 2%; партія "Орінац еркир" отримала 12 393 голоси або 0,99%; Всевірменська партія "Сасна црер" отримала 22 868 голосів або 1,82%; партія "Процвітаюча Вірменія" отримала 103 801 голос або 8,26%", - повідомили в ЦВК.

Блок "Мій крок", який очолює прем’єр-міністр Нікола Пашінян отримав 88 мандатів, партія "Процвітаюча Вірменія" мають 26, а партія "Лусавор Айастан" - 18 мандатів.

Повідомляється, що ЦВК склала проток про підсумки голосування та підписала його.

"Протокол підписаний всіма членами комісії ... Ні у кого з членів комісії немає особливої ​​думки", - заявив голова ЦВК.

Нагадаємо, у Вірменії завершилися вибори в парламент. У виборах брали участь дев'ять партій і два передвиборних блоку, в тому числі очолювана екс-прем'єром Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія.