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ЦВК Вірменії опубліковала остаточні результати виборів

Новини » Політика    17.12.2018 - 01:55
ЦВК Вірменії опубліковала остаточні результати виборів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Блок Пашиняна отримав 88 із 132 мандатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) Вірменії 16 грудня оголосила остаточні результати позачергових виборів до парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азатутюн.

Голова ЦВК Вірменії Тигран Мукучян заявив, що у виборах взяли участь 1261105 осіб, що складає 48,63% від кількості осіб, які мають право голосу.

"Республіканська партія Вірменії отримала 59 083 голоси або 4,70% голосів. За Соціал-демократичну партію "Рішення громадянина" проголосували 8 514 осіб або 0,68% виборців. АРФ "Дашнакцутюн" отримала 48 816 голосів або 3,88% голосів виборців; блок "Мій крок" отримав 884 864 голоси або 70,42%; партія "Лусавор Айастан" ( "Освічена Вірменія") отримала 80 047 голосів або 6,37%; партія "Християнсько-демократичного відродження" отримала 6 458 голосів або 0,51%; партія "Національний прогрес" отримала 4121 голос або 0,33%; блок "Ми" отримав 25 176 голосів або 2%; партія "Орінац еркир" отримала 12 393 голоси або 0,99%; Всевірменська партія "Сасна црер" отримала 22 868 голосів або 1,82%; партія "Процвітаюча Вірменія" отримала 103 801 голос або 8,26%", - повідомили в ЦВК.

Блок "Мій крок", який очолює прем’єр-міністр Нікола Пашінян отримав 88 мандатів, партія "Процвітаюча Вірменія" мають 26, а партія "Лусавор Айастан" - 18 мандатів.

Повідомляється, що ЦВК склала проток про підсумки голосування та підписала його.

"Протокол підписаний всіма членами комісії ... Ні у кого з членів комісії немає особливої ​​думки", - заявив голова ЦВК.

Нагадаємо, у Вірменії завершилися вибори в парламент. У виборах брали участь дев'ять партій і два передвиборних блоку, в тому числі очолювана екс-прем'єром Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія.

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