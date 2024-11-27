Цигарки можуть подорожчати на 40 гривень. Комітет Ради підтримав збільшення акцизів

Підвищення акцизів на цигарки

Слід зазначити, що значне підвищення акцизів на цигарки було передбачено у проекті держбюджету України на 2025 рік.

Зокрема, передбачалося, що тепер ставки акцизного податку буде зафіксовано не в гривнях, а в євро.

До речі, як раніше повідомляв Держстат, у серпні 2024 року сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5%. У середньому їхня вартість становила 108,3 гривні за пачку.

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