Сигареты могут подорожать на 40 гривен. Комитет Рады поддержал увеличение акцизов

Повышение акцизов на сигареты

Стоит заметить, что значительное повышение акцизов на сигареты было предусмотрено в проекте госбюджета Украины на 2025 год.

В частности, предусматривалось, что теперь ставки акцизного налога будут зафиксированы не в гривнах, а в евро.

К слову, как ранее сообщал Госстат, в августе 2024 года сигареты премиум-класса подорожали на 1,5%. В среднем их стоимость составляла 108,3 гривны за пачку.

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