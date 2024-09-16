Сигарети в Україні значно подорожчають через підвищення акцизу

У 2025 році в Україні суттєво зростуть ставки акцизу на сигарети. Крім того, ставки зафіксовані не гривнях, а в євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000 ).

У 2025 році збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року ставки будуть розраховуватися не в гривнях, а в євро.

Акциз на алкоголь та пиво залишиться без змін.

Як зазначається в документі, змінами до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" передбачені додаткові доходи у обсязі 27,1 млрд гривень (підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби - 22,6 млрд гривень; податок на додану вартість від збільшення бази оподаткування (ставок акцизу) - 4,5 млрд гривень.).

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у серпні 2024 року: