Цигарки можуть подорожчати на 40 гривень. Комітет Ради підтримав збільшення акцизів

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект щодо підвищення акцизів на цигарки. Вартість цигарок може значно зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, першого заступника голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка у Telegram .

При цьому, за його словами, ухвалення законопроекту принесе 20 млрд гривень до бюджету.

"Акциз на цигарки прив'язують до євро, а не гривні. Самі ставки в таблиці. Фактично з нового року сигарети будуть на 40 гривень дорожче коштувати", - додав нардеп.

Він зазначив, що Комітет підтримав урядовий законопроект #11090. Документом пропонується встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку тютюнові вироби.

Підвищення акцизів на цигарки

Слід зазначити, що значне підвищення акцизів на цигарки було передбачено у проекті держбюджету України на 2025 рік.

Зокрема, передбачалося, що тепер ставки акцизного податку буде зафіксовано не в гривнях, а в євро.

До речі, як раніше повідомляв Держстат, у серпні 2024 року сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5%. У середньому їхня вартість становила 108,3 гривні за пачку.

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