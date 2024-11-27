Сигареты могут подорожать на 40 гривен. Комитет Рады поддержал увеличение акцизов
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о повышении акцизов на сигареты. Стоимость сигарет может значительно возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, первого заместителя главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
Он отметил, что комитет поддержал правительственный законопроект #11090. Документом предлагается установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия.
Фото: рост размеров ставок акцизов (t.me/yzheleznyak)
"Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. Сами ставки в таблице. Фактически с нового года сигареты будут на 40 гривен дороже стоить", - добавил нардеп.
При этом, по его словам, принятие законопроекта принесет 20 млрд гривен в бюджет.
Повышение акцизов на сигареты
Стоит заметить, что значительное повышение акцизов на сигареты было предусмотрено в проекте госбюджета Украины на 2025 год.
В частности, предусматривалось, что теперь ставки акцизного налога будут зафиксированы не в гривнах, а в евро.
К слову, как ранее сообщал Госстат, в августе 2024 года сигареты премиум-класса подорожали на 1,5%. В среднем их стоимость составляла 108,3 гривны за пачку.
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