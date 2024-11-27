ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сигареты могут подорожать на 40 гривен. Комитет Рады поддержал увеличение акцизов

Киев, Среда 27 ноября 2024 17:44
UA EN RU
Сигареты могут подорожать на 40 гривен. Комитет Рады поддержал увеличение акцизов Иллюстративное фото: в Украине могут подорожать сигареты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о повышении акцизов на сигареты. Стоимость сигарет может значительно возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, первого заместителя главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Он отметил, что комитет поддержал правительственный законопроект #11090. Документом предлагается установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия.

Сигареты могут подорожать на 40 гривен. Комитет Рады поддержал увеличение акцизовФото: рост размеров ставок акцизов (t.me/yzheleznyak)

"Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. Сами ставки в таблице. Фактически с нового года сигареты будут на 40 гривен дороже стоить", - добавил нардеп.

При этом, по его словам, принятие законопроекта принесет 20 млрд гривен в бюджет.

Повышение акцизов на сигареты

Стоит заметить, что значительное повышение акцизов на сигареты было предусмотрено в проекте госбюджета Украины на 2025 год.

В частности, предусматривалось, что теперь ставки акцизного налога будут зафиксированы не в гривнах, а в евро.

К слову, как ранее сообщал Госстат, в августе 2024 года сигареты премиум-класса подорожали на 1,5%. В среднем их стоимость составляла 108,3 гривны за пачку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться