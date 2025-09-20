Циганков - джедай? "Жирона" здивувала мережу курйозною витівкою з українцем

Соцмережі вибухнули емоціями

Іспанська "Жирона" здивувала свого півзахисника, українського футболіста Віктора Циганкова, сюрпризом.

У клубній роздягальні на особистій шафці гравця розмістили його фотографію зі світловим мечем із культової саги "Зоряні війни". Цю незвичайну деталь одразу ж помітили фанати, що спричинило жваве обговорення у соцмережах.

Ця витівка клубної пресслужби одразу ж нагадала фанатам знамените святкування голу Віктора Циганкова, коли він підняв у руках уявний "джедайський" меч.

Той момент викликав справжній шквал емоцій у шанувальників футболіста та став однією з візитівок українського хавбека у "Жироні".

Користувачі жартують, що тепер Віктор офіційно став "мастером-джедаєм" у своїй команді.

Пропуск матчу через дискомфорт

Нещодавно головний тренер "Жирони" Мічел заявив, що Циганков не має серйозної травми, але відчуває певний дискомфорт.

Через це українець, ймовірно, не зможе допомогти команді у матчі 5-го туру Ла Ліги проти "Леванте", який відбудеться 20 вересня.