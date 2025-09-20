Цыганков - джедай? "Жирона" удивила сеть курьезной выходкой с украинцем

Украинский полузащитник Виктор Цыганков получил сюрприз в клубной раздевалке "Жироны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Instagram.
Испанская "Жирона" удивила своего полузащитника, украинского футболиста Виктора Цыганкова, сюрпризом.
В клубной раздевалке на личном шкафчике игрока разместили его фотографию со световым мечом из культовой саги "Звездные войны". Эту необычную деталь сразу же заметили фанаты, что вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.
Эта выходка клубной пресс-службы сразу же напомнила фанатам знаменитое празднование гола Виктора Цыганкова, когда он поднял в руках воображаемый "джедайский" меч.
Тот момент вызвал настоящий шквал эмоций у поклонников футболиста и стал одной из визитных карточек украинского хавбека в "Жироне".
Пользователи шутят, что теперь Виктор официально стал "мастером-джедаем" в своей команде.
Недавно главный тренер "Жироны" Мичел заявил, что Цыганков не имеет серьезной травмы, но испытывает определенный дискомфорт.
Поэтому украинец, вероятно, не сможет помочь команде в матче 5-го тура Ла Лиги против "Леванте", который состоится 20 сентября.
На данный момент 27-летний футболист начал новый сезон в Ла Лиге с двух матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его стабильные выступления делают его одним из важнейших игроков команды.
