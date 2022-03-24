Цифры могут меняться: Лазебная оценила расходы госбюджета на поддержку переселенцев

Министерство социальной политики ожидает, на выплаты беженцам из государственного бюджета потребуется 5 млрд гривен в месяц. Но в дальнейшем эти цифры могут существенно меняться.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина .

Министр дала приблизительные расчеты только по программам, которые реализуются Минсоцполитики.

"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за оказанием помощи на проживание обратятся около 2 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Поэтому необходимо ориентировочно 5 миллиардов гривен в месяц", - сказала она.

По ее словам, в зависимости от дальнейшего развития событий эти цифры могут существенно меняться.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.