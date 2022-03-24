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Цифри можуть змінюватися: Лазебна оцінила витрати держбюджету на підтримку переселенців

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Україна, Четвер 24 березня 2022 14:06
Цифри можуть змінюватися: Лазебна оцінила витрати держбюджету на підтримку переселенців Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики очікує, на виплати біженцям з державного бюджету буде потрібно 5 млрд гривень на місяць. Але у подальшому ці цифри можуть суттєво змінюватися.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр дала приблизні розрахунки лише щодо програм, які реалізуються Мінсоцполітики.

"Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії. Тому необхідно орієнтовно 5 мільярдів гривень на місяць", - сказала вона.

За її словами, в залежності від подальшого розвитку подій ці цифри можуть суттєво змінюватись.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим - 2000 гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики
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