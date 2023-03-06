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Цифровізували судові рішення. В "Дії" з'явилась нова послуга: як нею скористатись

Фото: в "Дії" з'явилась нова послуга (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

До застосунку "Дії" додали нову послугу. Відтепер отримати судове рішення можна прямісінько у смартфоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

"Цифровізували судові рішення. Це означає, що більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Клік-клік у смартфоні - і документ із підписами суддів готовий! Цифрове судове рішення має таку ж юридичну силу, як і паперове", - пише пресслужба.

Як скористатись послугою:

  • оновити "Дію" на смартфоні до останньої версії;
  • зайти до застосунку;
  • натиснути на "Послуги" й обрати "Судові справи";
  • переглянути судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.

"Крім електронного судового рішення, "Дія" надішле вам сповіщення про судову справу, у якій ви берете участь. Усе важливе - в одному застосунку. Судові послуги працюють в останній версії Дії. Тож обовʼязково перевірте, чи оновили ви застосунок", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Дії" українці мають змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

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