Цифровізували судові рішення. В "Дії" з'явилась нова послуга: як нею скористатись

До застосунку "Дії" додали нову послугу. Відтепер отримати судове рішення можна прямісінько у смартфоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
"Цифровізували судові рішення. Це означає, що більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Клік-клік у смартфоні - і документ із підписами суддів готовий! Цифрове судове рішення має таку ж юридичну силу, як і паперове", - пише пресслужба.
Як скористатись послугою:
"Крім електронного судового рішення, "Дія" надішле вам сповіщення про судову справу, у якій ви берете участь. Усе важливе - в одному застосунку. Судові послуги працюють в останній версії Дії. Тож обовʼязково перевірте, чи оновили ви застосунок", - відзначає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Дії" українці мають змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.
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