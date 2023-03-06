Цифровизированы судебные решения. В "Дия" появилась новая услуга: как ею воспользоваться

В приложение "Дия" была добавлена новая услуга. Теперь получить судебное решение можно прямо в смартфоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дия".

"Цифровизировали судебные решения. Это значит, что больше не нужно ехать в суд и стоять в очередях. Клик-клик в смартфоне - и документ с подписями судей готов! Цифровое судебное решение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное", - пишет пресс-служба.

Как воспользоваться услугой:

обновить "Дия" на смартфоне до последней версии;

зайти в приложение;

нажать на "Услуги" и выбрать "Судебные дела";

просмотреть судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон.

"Помимо электронного судебного решения, "Дия" пришлет вам уведомление о судебном деле, в котором вы участвуете. Все важное - в одном приложении. Судебные услуги работают в последней версии Дия. Поэтому обязательно проверьте, обновили ли вы приложение", - отмечает пресс-служба.