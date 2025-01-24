Цифровізація послуг. У "Дії" відновили роботу 13 важливих сервісів

На порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів. Тепер українці знову можуть отримати низку документів і послуг "у кілька кліків".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Про які саме сервіси йдеться За словами Федорова, будівельні послуги без бюрократії та корупції - знову в "Дії". "Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність об'єкта", - уточнив він. Міністр зауважив, що отримання документів і послуг у кілька кліків на порталі "Дія" - актуально як для бізнесу, так і для українців, які будують для себе. Крім того, посадовець поділився повним переліком будівельних послуг: повідомлення про початок підготовчих робіт;

повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;

повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

видача будівельного паспорта;

декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1;

декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;

декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;

дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;

анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію;

скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт. Насамкінець очільник Мінцифри нагадав, що будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних у заявах підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. "Це виключає людський фактор та ефективно протидіє корупції. Будуйте з "Дією", - підсумував Федоров. Допис Михайла Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)