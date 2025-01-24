Цифровізація послуг. У "Дії" відновили роботу 13 важливих сервісів
На порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів. Тепер українці знову можуть отримати низку документів і послуг "у кілька кліків".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Про які саме сервіси йдеться
За словами Федорова, будівельні послуги без бюрократії та корупції - знову в "Дії".
"Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність об'єкта", - уточнив він.
Міністр зауважив, що отримання документів і послуг у кілька кліків на порталі "Дія" - актуально як для бізнесу, так і для українців, які будують для себе.
Крім того, посадовець поділився повним переліком будівельних послуг:
- повідомлення про початок підготовчих робіт;
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
- повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- видача будівельного паспорта;
- декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1;
- декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
- декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
- декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
- дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
- анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію;
- скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
Насамкінець очільник Мінцифри нагадав, що будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних у заявах підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично.
"Це виключає людський фактор та ефективно протидіє корупції. Будуйте з "Дією", - підсумував Федоров.
Допис Михайла Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Нагадаємо, зранку 19 грудня 2024 року на рівні мережевої інфраструктури України почались проблеми. Недоступними стали реєстри, які входять до компетенції Міністерства юстиції України (а також кол-центр і офіційний веб-сайт відомства), відбулись збої в роботі ДП "Національні інформаційні системи" (яке обслуговує реєстри).
Користувачі почали масово скаржитись на проблеми в роботі "Резерв+". Єдиний портал державних послуг "Дія" повідомив про призупинку реєстрів.
Пізніше цього ж дня стало відомо, що Україна зазнала однієї з наймасштабніших кібератак за останній час (за якою стояли російські хакери).
Через технічний збій у роботі державних реєстрів тимчасово призупинили надання низки послуг і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС).
За словами народного депутата Олександра Федієнка, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників (які мали доступ до реєстрів).
23 січня 2025 року стало відомо, що в додатку "Дія" відновили роботу послуги "Шлюб онлайн" - сервіс знову почав приймати заявки на одруження. Тоді ж у застосунку повернулися послуги "єОселя" та зміна місця проживання.
Тим часом досі не запрацював сервіс виконавчих проваджень - у "Дії" повідомили, що працюють над відновленням послуги й про повернення можливості перегляду виконавчих проваджень повідомлять у соціальних мережах.
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