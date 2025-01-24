Цифровизация услуг. В "Дії" возобновили работу 13 важных сервисов

На портале "Дія" возобновили работу 13 строительных сервисов. Теперь украинцы снова могут получить ряд документов и услуг "в несколько кликов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции. Стройте с "Дія", - подытожил Федоров.

В завершение глава Минцифры напомнил, что строительные услуги максимально автоматизированы - большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически.

Министр отметил, что получение документов и услуг в несколько кликов на портале "Дія" - актуально как для бизнеса, так и для украинцев, которые строят для себя.

"Возобновили работу 13 строительных сервисов: от уведомления о строительстве до декларации о готовности объекта", - уточнил он.

По словам Федорова, строительные услуги без бюрократии и коррупции - снова в "Дії".

Напомним, утром 19 декабря 2024 года на уровне сетевой инфраструктуры Украины начались проблемы. Недоступными стали реестры, которые входят в компетенцию Министерства юстиции Украины (а также колл-центр и официальный веб-сайт ведомства), произошли сбои в работе ГП "Национальные информационные системы" (которое обслуживает реестры).

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе "Резерв+". Единый портал государственных услуг "Дія" сообщил о приостановке реестров.

Позже в этот же день стало известно, что Украина подверглась одной из самых масштабных кибератак за последнее время (за которой стояли российские хакеры).

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров временно приостановили предоставление ряда услуг и сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД).

По словам народного депутата Александра Федиенко, причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников (которые имели доступ к реестрам).

23 января 2025 года стало известно, что в приложении "Дія" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн" - сервис снова начал принимать заявки на бракосочетания. Тогда же в приложении вернулись услуги "єОселя" и смена места жительства.

Между тем до сих пор не заработал сервис исполнительных производств - в "Дії" сообщили, что работают над восстановлением услуги и о возвращении возможности просмотра исполнительных производств сообщат в социальных сетях.

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