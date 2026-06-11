"Цифровий паспорт" хижака: як в Україні досліджують рись під час війни

Рись євразійська - один із найбільш таємничих мешканців українських лісів, чиє виживання сьогодні напряму залежить від прогресу науки та спроможності людини захистити дику природу.

РБК-Україна разом із WWF-Україна розповідає, як у нас досліджують рисі під час війни.

Головне: Новий підхід до обліку: Науковці відмовилися від приблизних підрахунків на користь "детерміністичного моніторингу", ідентифікуючи кожну рись за унікальним малюнком плям на хутрі.

Науковці відмовилися від приблизних підрахунків на користь "детерміністичного моніторингу", ідентифікуючи кожну рись за унікальним малюнком плям на хутрі. Транскордонне життя: Рисі не визнають державних кордонів - окремі особини постійно мігрують між Україною та Словаччиною.

Рисі не визнають державних кордонів - окремі особини постійно мігрують між Україною та Словаччиною. Вплив війни: На Поліссі зафіксовано зростання чисельності рисі, що пов'язують із припиненням полювання та зменшенням мисливського тиску.

На Поліссі зафіксовано зростання чисельності рисі, що пов'язують із припиненням полювання та зменшенням мисливського тиску. Співжиття з людиною: Хижаки дедалі частіше з’являються поблизу сіл, тому завданням охорони стає мінімізація конфліктів через практичні рішення, як-от електроогорожі для фермерів.

Хижаки дедалі частіше з’являються поблизу сіл, тому завданням охорони стає мінімізація конфліктів через практичні рішення, як-от електроогорожі для фермерів. Майбутнє виду: Головними викликами залишаються фрагментація лісів, браконьєрство та потреба в генетичному дослідженні популяцій для створення ефективного Національного плану дій.

Найбільша кішка Європи та її роль у екосистемі

Рись євразійська - це "парасольковий вид". Її присутність свідчить про те, що лісова екосистема збалансована, а територія - достатньо велика та непорушна. Оберігаючи оселища цього хижака, люди автоматично захищають тисячі інших видів рослин і тварин.

Доросла рись важить близько 25 кг і потребує для життя від 100 до 200 кв. км території. В Україні вона мешкає у Карпатах та на Поліссі.

Хоча офіційна статистика налічує понад 500 особин, реальний стан популяції потребує детального вивчення, адже правовий захист у Червоній книзі - лише основа для реальних дій.

Рись євразійська потрапила на фотопастки (фото: WWF-Україна)

Від слідів до "цифрових паспортів"

Десятиліттями чисельність рисі визначали "дідівськими" методами: підрахунком слідів на снігу та опитуваннями місцевих жителів. Це давало лише приблизну картину.

Ситуація змінилася у 2024 році, коли WWF-Україна почав систематичний моніторинг в Ужанському національному парку. За два роки науковці опрацювали майже 50 тисяч фото- та відеофайлів із камер-пасток.

Головний інструмент ідентифікації - унікальний візерунок плям на хутрі рисі, який працює як людські відбитки пальців.

Такий "детерміністичний моніторинг" дозволив перейти від здогадок до фактів. Якщо раніше припускали, що в парку живуть від 6 до 13 рисей, то тепер точно підтверджено: їх семеро.

Рись ідентифікують за унікальним для кожної особини візерунком на хутрі (фото: WWF-Україна)

Міжнародний мандрівник: історія рисі ID-4

Найцікавішим об’єктом досліджень став самець ID-4, якого українські вчені називають "Соніком", а словацькі колеги - "Борсуком". Цей хижак вільно перетинає кордон, доводячи, що для диких тварин державних меж не існує.

Для науковців це - сигнал про необхідність транскордонної координації. Без спільних систем моніторингу одну й ту саму тварину можуть рахувати десятки разів у різних звітах, що штучно завищує реальну статистику.

Приклад бурого ведмедя Iwo, який за місяць пройшов територію трьох областей України, лише підтверджує: без співпраці з сусідами ми бачимо лише викривлену картину.

Життя під наглядом GPS: експеримент на Поліссі

На Рівненщині науковці пішли ще далі. У 2023 році на самця Борися встановили GPS-нашийник. Завдяки телеметрії з’ясувалося:

Його індивідуальна ділянка - понад 143 кв. км.

Хижак не цурається води, використовуючи боброві загати як мости.

Рисі можуть стримувати чисельність інвазивних видів, зокрема єнотоподібних собак.

Рисі часто перетинають кордон України зі Словаччиною (фото: WWF-Україна)

Парадокс війни: як змінилося життя хижаків

Попри катастрофічні наслідки війни для довкілля, спостерігається несподівана тенденція. На Рівненщині популяція рисі зросла з 35 до 70 особин. Дослідники пояснюють це зменшенням мисливського тиску та забороною полювання.

Втім, це лише локальний ефект. Глобальні загрози - фрагментація лісів, будівництво доріг, браконьєрство та небезпека генетичної ізоляції через інбридинг - нікуди не зникли.

Як співіснувати з хижаком

Рись - чи не найбільш неконфліктний хижак, проте фермери іноді страждають від нападів на отари. Ефективним рішенням стали електричні огорожі. Статистика говорить сама за себе: якщо у 2018 році було зафіксовано 19 нападів на овець, то у 2023-му - лише чотири.

Науковці наголошують: майбутнє рисі залежить не лише від заповідників. Вона живе поруч із людиною, і головне завдання - навчитися мінімізувати конфлікти, зберігаючи при цьому дику природу.