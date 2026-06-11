"Цифровой паспорт" хищника: как в Украине исследуют рысь во время войны

Рысь евразийская - один из самых таинственных жителей украинских лесов, чье выживание сегодня напрямую зависит от прогресса науки и способности человека защитить дикую природу.

РБК-Украина вместе с WWF-Украина рассказывает, как у нас исследуют рыси во время войны.

Главное: Новый подход к учету: Ученые отказались от приблизительных подсчетов в пользу "детерминистического мониторинга", идентифицируя каждую рысь по уникальному рисунку пятен на меху.

Ученые отказались от приблизительных подсчетов в пользу "детерминистического мониторинга", идентифицируя каждую рысь по уникальному рисунку пятен на меху. Трансграничная жизнь: Рыси не признают государственных границ - отдельные особи постоянно мигрируют между Украиной и Словакией.

Рыси не признают государственных границ - отдельные особи постоянно мигрируют между Украиной и Словакией. Влияние войны: На Полесье зафиксирован рост численности рыси, что связывают с прекращением охоты и уменьшением охотничьего давления.

На Полесье зафиксирован рост численности рыси, что связывают с прекращением охоты и уменьшением охотничьего давления. Сожительство с человеком: Хищники все чаще появляются вблизи сел, поэтому задачей охраны становится минимизация конфликтов через практические решения, например электроизгороди для фермеров.

Хищники все чаще появляются вблизи сел, поэтому задачей охраны становится минимизация конфликтов через практические решения, например электроизгороди для фермеров. Будущее вида: Главными вызовами остаются фрагментация лесов, браконьерство и потребность в генетическом исследовании популяций для создания эффективного Национального плана действий.

Самая большая кошка Европы и ее роль в экосистеме

Рысь евразийская - это "зонтичный вид". Ее присутствие свидетельствует о том, что лесная экосистема сбалансирована, а территория - достаточно большая и незыблемая. Оберегая места обитания этого хищника, люди автоматически защищают тысячи других видов растений и животных.

Взрослая рысь весит около 25 кг и требует для жизни от 100 до 200 кв. км территории. В Украине она обитает в Карпатах и на Полесье.

Хотя официальная статистика насчитывает более 500 особей, реальное состояние популяции требует детального изучения, ведь правовая защита в Красной книге - лишь основа для реальных действий.

Рысь евразийская попала на фотоловушки (фото: WWF-Украина)

От следов до "цифровых паспортов"

Десятилетиями численность рыси определяли "дедовскими" методами: подсчетом следов на снегу и опросами местных жителей. Это давало лишь приблизительную картину.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда WWF-Украина начал систематический мониторинг в Ужанском национальном парке. За два года ученые обработали почти 50 тысяч фото- и видеофайлов с камер-ловушек.

Главный инструмент идентификации - уникальный узор пятен на меху рыси, который работает как человеческие отпечатки пальцев.

Такой "детерминистический мониторинг" позволил перейти от догадок к фактам. Если раньше предполагали, что в парке живут от 6 до 13 рысей, то теперь точно подтверждено: их семь.

Рысь идентифицируют по уникальному для каждой особи узору на меху (фото: WWF-Украина)

Международный путешественник: история рыси ID-4

Самым интересным объектом исследований стал самец ID-4, которого украинские ученые называют "Соником", а словацкие коллеги - "Барсуком". Этот хищник свободно пересекает границу, доказывая, что для диких животных государственных границ не существует.

Для ученых это - сигнал о необходимости трансграничной координации. Без общих систем мониторинга одно и то же животное могут считать десятки раз в разных отчетах, что искусственно завышает реальную статистику.

Пример бурого медведя Iwo, который за месяц прошел территорию трех областей Украины, лишь подтверждает: без сотрудничества с соседями мы видим лишь искаженную картину.

Жизнь под наблюдением GPS: эксперимент на Полесье

В Ровенской области ученые пошли еще дальше. В 2023 году на самца Борися установили GPS-ошейник. Благодаря телеметрии выяснилось:

Его индивидуальный участок - более 143 кв. км.

Хищник не сторониться воды, используя бобровые запруды как мосты.

Рыси могут сдерживать численность инвазивных видов, в частности енотовидных собак.

Рыси часто пересекают границу Украины со Словакией (фото: WWF-Украина)

Парадокс войны: как изменилась жизнь хищников

Несмотря на катастрофические последствия войны для окружающей среды, наблюдается неожиданная тенденция. В Ровенской области популяция рыси выросла с 35 до 70 особей. Исследователи объясняют это уменьшением охотничьего давления и запретом охоты.

Впрочем, это лишь локальный эффект. Глобальные угрозы - фрагментация лесов, строительство дорог, браконьерство и опасность генетической изоляции из-за инбридинга - никуда не исчезли.

Как сосуществовать с хищником

Рысь - едва ли не самый неконфликтный хищник, однако фермеры иногда страдают от нападений на стада. Эффективным решением стали электрические ограждения. Статистика говорит сама за себя: если в 2018 году было зафиксировано 19 нападений на овец, то в 2023-м - только четыре.

Ученые отмечают: будущее рыси зависит не только от заповедников. Она живет рядом с человеком, и главная задача - научиться минимизировать конфликты, сохраняя при этом дикую природу.