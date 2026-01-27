Цифровий ID замість анонімності: у РФ хочуть контролювати кожен крок в інтернеті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У Держдумі РФ висунули ідею заборонити анонімність в інтернеті та зобов’язати користувачів входити в соцмережі та месенджери через цифровий ID, прив’язаний до паспорта та оператора зв’язку.



Тобто фактично пропонується, щоб кожна дія в мережі була "підписана" конкретною людиною, яку держава зможе без зусиль ідентифікувати.

У ЦПД зазначають, що ця ініціатива може відкрити новий етап цифрового контролю під гаслами "легального й безпечного інтернету".

При цьому онлайн-платформам доведеться зберігати велику кількість паспортних даних, які, як показує практика, неминуче будуть "злиті" в мережу.



"Обмеження анонімності скоротить доступ до іноземних платформ та альтернативних джерел інформації. Також це дасть державі нові приводи для репресій. Під виглядом боротьби за "порядок" російська влада будує цифрову версію поліцейської держави", - зазначають у Центрі.