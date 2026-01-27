Цифровой ID вместо анонимности: в РФ хотят контролировать каждый шаг в интернете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В Госдуме РФ выдвинули идею запретить анонимность в интернете и обязать пользователей входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту и оператору связи.



То есть фактически предлагается, чтобы каждое действие в сети было "подписано" конкретным человеком, которого государство сможет без труда идентифицировать.

В ЦПД отмечают, что эта инициатива может открыть новый этап цифрового контроля под лозунгами "легального и безопасного интернета".

При этом онлайн-платформам придется хранить большое количество паспортных данных, которые, как показывает практика, неизбежно будут "слиты" в сеть.



"Ограничение анонимности сократит доступ к иностранным платформам и альтернативным источникам информации. Также это даст государству новые поводы для репрессий. Под видом борьбы за "порядок" российские власти строят цифровую версию полицейского государства", - отмечают в Центре.