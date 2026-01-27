Цифровой ID вместо анонимности: в РФ хотят контролировать каждый шаг в интернете
В России предлагают ввести обязательную паспортную идентификацию для пользователей соцсетей и мессенджеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
В Госдуме РФ выдвинули идею запретить анонимность в интернете и обязать пользователей входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту и оператору связи.
То есть фактически предлагается, чтобы каждое действие в сети было "подписано" конкретным человеком, которого государство сможет без труда идентифицировать.
В ЦПД отмечают, что эта инициатива может открыть новый этап цифрового контроля под лозунгами "легального и безопасного интернета".
При этом онлайн-платформам придется хранить большое количество паспортных данных, которые, как показывает практика, неизбежно будут "слиты" в сеть.
"Ограничение анонимности сократит доступ к иностранным платформам и альтернативным источникам информации. Также это даст государству новые поводы для репрессий. Под видом борьбы за "порядок" российские власти строят цифровую версию полицейского государства", - отмечают в Центре.
Блокировка мессенджеров в РФ
Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat. Формальным поводом для блокировки стала "угроза безопасности".
Параллельно продолжалась атака на инструменты обхода цензуры: под блокировку попали VPN-протоколы, которые еще позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации.
Аналитики ЦПИ уверены: под прикрытием "борьбы с терроризмом" Россия фактически изолирует информационное пространство.
Также Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.
Наблюдатели отмечают, что усиление контроля в интернете в России ускорилось после 2022 года, когда власти начали массово ограничивать доступ к соцсетям. При введении блокировок государство регулярно ссылается на вопросы национальной безопасности.