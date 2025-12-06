ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія блокує онлайн-сервіси "з міркувань безпеки": у ЦПД назвали справжню причину

Росія, Субота 06 грудня 2025 06:45
UA EN RU
Росія блокує онлайн-сервіси "з міркувань безпеки": у ЦПД назвали справжню причину Фото: чоловік з телефоном біля Кремля в Москві (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За останній тиждень в Росії були заблоковані 4 популярні онлайн-сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО в Telegtam.

За останні шість днів Роскомнагляд заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat. Формальним приводом для блокування стала "загроза безпеці".

Паралельно триває атака на інструменти обходу цензури: під блокування потрапляють VPN-протоколи, які ще дозволяли росіянам зберігати доступ до альтернативних джерел інформації, повідомляють у ЦПД.

"Російська влада активізувала свої зусилля з побудови "суверенного інтернету", в якому держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку", - конститують у Центрі.

Аналітики ЦПД упевнені: під прикриттям "боротьби з тероризмом" Росія фактично ізолює інформаційний простір.

"Це чергове підтвердження того, що нинішня Росія є тоталітарною державою, у якій влада регулює кожен аспект життя громадян - що вони читають, з ким спілкуються і до якої інформації мають доступ", - ідеться у повідомленні ЦПД.

Офіційна версія Роскомнагляду

Раніше Роскомнагляд заявляв, що вжив заходів щодо блокування доступу до сервісу Snapchat на території РФ, стверджуючи, що платформу використовували для "організації та здійснення терактів", а також для вербування виконавців.

У відомстві стверджують, що Snapchat нібито використовували не тільки для координації та залучення учасників до терористичної діяльності, а й для шахрайства та "інших злочинів проти громадян".

Раніше ми писали, що Росія заблокувала гру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярну серед українських геймерів.

Спостерігачі зазначають, що посилення контролю в інтернеті в Росії прискорилося після 2022 року, коли влада почала масово обмежувати доступ до соцмереж. Під час введення блокувань держава регулярно посилається на питання національної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Роскомнадзор
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни