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"Цифровий гулаг". У Росії хочуть до осіннього призову створити реєстр військовозобов'язаних

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Москва, Вівторок 25 квітня 2023 14:57
"Цифровий гулаг". У Росії хочуть до осіннього призову створити реєстр військовозобов'язаних Фото: в РФ запланували створити реєстр військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії надумали створити загальний реєстр військовозобов'язаних чоловіків до початку осіннього призову. У Росії вже почали називати цю систему "цифровим гулаг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначається, що після ухвалення Держдумою та Радою Федерації РФ поправок до закону про військову службу уряд надумав створити загальний реєстр військового обліку. Він міститиме практично всі персональні дані військовозобов'язаних. Також буде створено окремий реєстр виданих повісток до військкомату.

Запустити реєстр має Міністерство цифрового розвитку на замовлення Міноборони РФ. Джерела видання, близькі до уряду РФ, заявляють, що розробкою займатиметься контрольований державою "Ростелеком", а точніше дочірня компанія "РТ Лабс". Вона також підтримує роботу російського сервісу "Держпослуги".

Керує компанією "РТ Лабс" Тенгіз Аланія, який близький до влади Москви та уряду РФ. Раніше фірму очолював нинішній міністр цифрового розвитку та зв'язку Росії Максут Шадаєв.

Видання зазначає, що розробка реєстру стала "головним болем" Шадаєва та його підлеглих.

"Терміни там нереальні, відповідальність велика. Усі процеси контролює ФСБ, яка у разі зриву терміну звалить все на Мінцифри та Ростелеком", - кажуть джерела.

Нагадаємо, російський диктатор Путін нещодавно підписав закон про електронні повістки в Росії. Також цей закон забороняє росіянам залишати РФ після вручення повістки.

Також зазначимо, що у Росії з квітня стартував весняний призов, у рамках якого хочуть набрати 147 тисяч солдатів.

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