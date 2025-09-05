UA

Цифрові платформи посилюють соціальну та екологічну відповідальність, - експерт

Фото: експерт заявив, що цифрові платформи посилюють соціальну та екологічну відповідальність
Автор: Юлія Бойко

Соціальна відповідальність стає одним із ключових напрямів діяльності глобальних цифрових платформ. Вони дедалі активніше інтегрують етичні стандарти, екологічні ініціативи та підтримку соціальних проєктів у свої бізнес-моделі.

Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву директора Casino.ua Олександра Бабенка.

Зокрема, компанії впроваджують політики прозорості у зборі та захисті персональних даних, створюють інклюзивні цифрові середовища та запускають програми доступності для людей з інвалідністю.

Водночас технологічні корпорації посилюють увагу до екології: низка найбільших платформ планує перевести свої дата-центри на відновлювані джерела енергії та знизити викиди CO2.

"Соціальна відповідальність для нас є важливим аспектом роботи. Ми забезпечуємо користувачам безпеку й комфорт. Розуміємо, що наша діяльність має бути корисною не лише бізнесу, а й суспільству загалом", - зазначив Бабенко.

Раніше Бабенко заявляв, що досвід користувача (UX) перетворюється на один з головних факторів утримання клієнтів. Компанії все активніше використовують персоналізацію та аналіз поведінки користувачів для покращення продуктів та сервісів.

