Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность, - эксперт

В частности, компании внедряют политики прозрачности в сборе и защите персональных данных, создают инклюзивные цифровые среды и запускают программы доступности для людей с инвалидностью.

В то же время технологические корпорации усиливают внимание к экологии: ряд крупнейших платформ планирует перевести свои дата-центры на возобновляемые источники энергии и снизить выбросы CO2.

"Социальная ответственность для нас является важным аспектом работы. Мы обеспечиваем пользователям безопасность и комфорт. Понимаем, что наша деятельность должна быть полезной не только бизнесу, но и обществу в целом", - отметил Бабенко.