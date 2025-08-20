ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Користувацький досвід стає ключовим чинником утримання клієнтів, - експерт

Середа 20 серпня 2025 14:04
UA EN RU
Користувацький досвід стає ключовим чинником утримання клієнтів, - експерт Фото: як UX-досвід впливає на утримання кліентів (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Користувацький досвід (UX) перетворюється на один із головних факторів утримання клієнтів. Компанії дедалі активніше застосовують персоналізацію та аналіз поведінки користувачів для покращення продуктів і сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Олександра Бабенка.

Як зазначають учасники ринку, UX сьогодні виходить далеко за межі зручного інтерфейсу чи дизайну й охоплює всі етапи взаємодії з брендом, від першого контакту до регулярного використання продукту.

"Ми постійно аналізуємо поведінку наших користувачів, щоб покращити їхній досвід. Важливо, щоб кожен клієнт почувався особливим і отримував індивідуальний підхід", - прокоментував директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Якщо ми створюємо зручний і персоналізований досвід, це допомагає нам утримувати клієнтів і будувати довготривалі відносини, пояснює Бабенко.

За його словами, використання технологій персоналізації дозволяє не лише залучати нових клієнтів, а й підвищувати рівень лояльності наявних користувачів.

Дані досліджень свідчать, що компанії, які системно інвестують у розвиток UX, демонструють вищі показники утримання клієнтів та зростання лояльності, що прямо впливає на їхню ринкову успішність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
Новини
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"