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Цифрове посвідчення ветерана: як додати документ у "Дії"

Фото: українцям пояснили, як додати посвідчення ветерана у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати цифрове посвідчення ветерана. Документ можна додати у мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Як пояснив Федоров, електронне посвідчення ветерана можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю, яка була спричинена війною, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблих ветеранів війни та члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

Як отримати цифрове посвідчення:

  • потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Дія";
  • прогортати всі електронні документи та натиснути "Додати документ";
  • обрати "Посвідчення ветерана" з переліку.

Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Наголошується, що електронне посвідчення ветерана у застосунку "Дія" є аналогом паперового документа.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні в "Дії".

Також ми пояснювали, як українці через застосунок "Дія" можуть зручно оплатити штраф.

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