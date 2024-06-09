RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цифровое удостоверение ветерана: как добавить документ в "Дії"

Фото: украинцам объяснили, как добавить удостоверение ветерана в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить цифровое удостоверение ветерана. Документ можно добавить в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Как объяснил Федоров, электронное удостоверение ветерана могут получить участники боевых действий, люди с инвалидностью, вызванной войной, участники войны, пострадавшие участники Революции достоинства, члены семьи погибших ветеранов войны и члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Как получить цифровое удостоверение:

  • нужно авторизироваться в мобильном приложении "Дія";
  • пролистать все электронные документы и нажать "Добавить документ";
  • выбрать "Удостоверение ветерана" из списка.

В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Отмечается, что электронное удостоверение ветерана в "Дії" является аналогом бумажного документа.

 

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие услуги для водителей доступны в "Дії".

Также мы объясняли, как украинцы через приложение "Дія" могут удобно оплатить штраф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияВетераны