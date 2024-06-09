Цифровое удостоверение ветерана: как добавить документ в "Дії"

Украинцы могут получить цифровое удостоверение ветерана. Документ можно добавить в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Как объяснил Федоров, электронное удостоверение ветерана могут получить участники боевых действий, люди с инвалидностью, вызванной войной, участники войны, пострадавшие участники Революции достоинства, члены семьи погибших ветеранов войны и члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.
Как получить цифровое удостоверение:
В течение нескольких минут документ появится в приложении.
Отмечается, что электронное удостоверение ветерана в "Дії" является аналогом бумажного документа.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие услуги для водителей доступны в "Дії".
Также мы объясняли, как украинцы через приложение "Дія" могут удобно оплатить штраф.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.