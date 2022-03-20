Цифровая блокада продолжается. Netcracker покидает рынок России

Компания Netcracker заявила о выходе с рынка Российской Федерации. Она останавливает продажи и инвестиции, закрывает учебные центры и прекращает нанимать людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком-операторов по всему миру. Создает десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS, готовых к использованию в облаке. Клиентами Netcracker были десятки крупных компаний в РФ", - пишет министр.

Как отметил Федорович, компания набирала студентов, учила их с нуля и брала на работу.

Напомним, РБК-Украина писало о компании, которые продолжают работать на территории России зарабатывая кровавые деньги на войне против Украины.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.