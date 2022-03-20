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Цифровая блокада продолжается. Netcracker покидает рынок России

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 15:07
Цифровая блокада продолжается. Netcracker покидает рынок России Фото: Netcracker покидает рынок России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Netcracker заявила о выходе с рынка Российской Федерации. Она останавливает продажи и инвестиции, закрывает учебные центры и прекращает нанимать людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как отметил Федорович, компания набирала студентов, учила их с нуля и брала на работу.

"Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком-операторов по всему миру. Создает десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS, готовых к использованию в облаке. Клиентами Netcracker были десятки крупных компаний в РФ", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о компании, которые продолжают работать на территории России зарабатывая кровавые деньги на войне против Украины.

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