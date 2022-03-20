Цифрова блокада продовжується. Netcracker покидає ринок Росії

Компанія Netcracker заявила про вихід з ринку Російської Федерації. Вона зупиняє продаж та інвестиції, закриває навчальні центри та припиняє наймати людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як відзначив Федорович, компанія набирала студентів, навчала їх з нуля та брала на роботу. "Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ",- пише міністр.