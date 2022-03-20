ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цифрова блокада продовжується. Netcracker покидає ринок Росії

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 15:07
Цифрова блокада продовжується. Netcracker покидає ринок Росії Фото: Netcracker покидає ринок Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Netcracker заявила про вихід з ринку Російської Федерації. Вона зупиняє продаж та інвестиції, закриває навчальні центри та припиняє наймати людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як відзначив Федорович, компанія набирала студентів, навчала їх з нуля та брала на роботу.

"Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ",- пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про компанії, які продовжують працювати на території Росії заробляючи криваві гроші на війні проти України.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні