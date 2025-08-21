Цифра шокує: скільки дітей в Україні мають ознаки ПТСР

Як емоційний стан дітей впливає на їхнє навчання

Зеленська нагадала: "якщо говорити про наших дітей, то їхній емоційний стан також суттєво впливає на навчання".

"Як показує дослідження (добробуту дітей в Україні "Індекс майбутнього", - Ред.), на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР (посттравматичного стресового розладу, - Ред.)", - поділилась перша леді.

Ментальне здоров'я дітей в Україні (інфографіка: zelenskafoundation.org.ua)

Це, за її словами, означає, що:

дітям важко концентруватися;

вони легко засмучуються;

вони вступають в бійки;

вони почуваються самотніми;

вони мають проблеми зі сном.

"Думаю, вам це все добре відомо", - зауважила Зеленська, звертаючись до присутніх.

Як школи можуть допомогти дітям під час війни

Перша леді принагідно подякувала всім українським дорослим, освітянам.

"За терпіння і за розуміння, з якими ви працюєте з нашими дітьми, які переживають потенційно травматичний досвід через російський напад", - наголосила Зеленська.

Вона нагадала, що з 2022 року патронує Всеукраїнську програму ментального здоров'я "Ти як?".

"І сподіваюся, що у ваших навчальних закладах вона також починає втілюватися, проростати", - додала перша леді.

За її словами це - "про появу програми соціально-емоційного навчання, уроки, тренінги... комунікації, вирішення конфліктів, програму протидії булінгу та підтримки інклюзивності".

"Все це - про знання власних емоцій, про розуміння емоцій інших людей, про підтримку себе та інших у складні моменти. Правильно, щоби школа ставала джерелом і цих знань", - підсумувала Зеленська.