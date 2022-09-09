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"Цифра еще будет расти". В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины

Фото: в ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинское правительство, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, оппубликованное на сайте Еврокомиссии.

заявлении.

RDNA (Быстрая оценка ущерба и потребностей) представляет собой первую всестороннюю оценку последствий войны в двадцати различных секторах после российского вторжения. В оценке изложены потребности в финансировании для устойчивого и инклюзивного восстановления.

Согласно отчету, физический ущерб от войны достиг более 97 миллиардов долларов. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспортной и торговой промышленности.

Отмечается, что р

Напомним, убытки от войны России в Украине составят не менее 1 трлн долларов, впрочем подсчеты и в дальнейшем ведутся.

Также мы писали, что у Украины есть свой план на случай отказа России платить репарации за нанесенный ущерб. В таком случае в нашей стране арестуют и реализуют все российское имущество.

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