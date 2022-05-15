Украина имеет план: в Раде описали действия в случае отказа России платить репарации

У Украины есть свой план на случай отказа России платить репарации за нанесенный ущерб. В таком случае в нашей стране арестуют и реализуют все российское имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в интервью "Укринформу".

"У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не надо будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украины", - заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, сейчас украинская власть проводит очень большую работу на международном уровне.

"В частности, относительно сотрудничества с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу, а теперь ожидаются действия от прокурора МУС Карима Хана и соответствующего решения суда.

"Параллельно очень важно подсчитать все убытки, которые нанесены Украине со стороны РФ. Существуют множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждое лицо в приложении "Дія" может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости вследствие военной агрессии России", - отметил Стефанчук.

Он пояснил, после этого будет посчитана вся сумма, которую должна возместить Россия за содеянное в Украине.

"Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен Российской Федерации с требованием уплаты. Кроме этого, мы приняли много обращений в другие страны об удовлетворении интересов Украины относительно выплаты репараций из имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и в дальнейшем требовать, чтобы с этого имущества был покрыт ущерб, нанесенный Украине", - добавил Стефанчук.

Стоит отметить, что убытки от войны России в Украине составят не менее 1 трлн долларов, впрочем подсчеты и в дальнейшем ведутся.

Напомним, как ранее заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, после завершения войны начнется очень быстрое восстановление Украины, которое планируют, в частности, за счет репараций, полученных от России.

Вместе с тем тем для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.