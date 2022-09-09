"Цифра ще буде зростати". В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України

Український уряд, Єврокомісія і Світовий банк оцінюють вартість реконструкції та відновлення України в 349 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, оппубліковану на сайті Єврокомісії.

Згідно зі звітом, фізичний збиток від війни досяг понад 97 мільярдів доларів. Найбільшої шкоди було завдано житловому сектору, транспортній та торговельній промисловості.

RDNA (швидка оцінка збитку і потреб) являє собою першу всебічну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. В оцінці викладені потреби у фінансуванні для сталого та інклюзивного відновлення.

Нагадаємо, збитки від війни Росії в Україні складуть не менше 1 трлн доларів, втім підрахунки і надалі ведуться.

Також ми писали, що в України є свій план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані збитки. В такому випадку в нашій країні заарештують і реалізують все російське майно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.