RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Цифра ще буде зростати". В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України

Фото: в ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

Український уряд, Єврокомісія і Світовий банк оцінюють вартість реконструкції та відновлення України в 349 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, оппубліковану на сайті Єврокомісії.

заяві.

RDNA (швидка оцінка збитку і потреб) являє собою першу всебічну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. В оцінці викладені потреби у фінансуванні для сталого та інклюзивного відновлення.

Згідно зі звітом, фізичний збиток від війни досяг понад 97 мільярдів доларів. Найбільшої шкоди було завдано житловому сектору, транспортній та торговельній промисловості.

Зазначається, що

Нагадаємо, збитки від війни Росії в Україні складуть не менше 1 трлн доларів, втім підрахунки і надалі ведуться.

Також ми писали, що в України є свій план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані збитки. В такому випадку в нашій країні заарештують і реалізують все російське майно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніинфраструктураЕвросоюзВсемирный банк