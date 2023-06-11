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Цієї ночі Сили ППО "приземлили" 6 іранських ударних дронів

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Неділя 11 червня 2023 09:57
Цієї ночі Сили ППО "приземлили" 6 іранських ударних дронів Фото: цієї ночі Сили ППО "приземлили" 6 іранських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уночі 11 червня російські окупанти атакували прифронтові зони в Харківській та Сумській областях. Наша протиповітряна оборона знищила 6 іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

"Уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській області. За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - пише пресслужба Повітряних сил.

Цієї ночі Сили ППО &quot;приземлили&quot; 6 іранських ударних дронів

Фото: цієї ночі Сили ППО "приземлили" 6 іранських ударних дронів (t.me/kpszsu)

Допомога Ірану Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Іран протягом тривалого часу заперечував поставки безпілотників Shahed країні-окупанта. Через деякий час Тегеран визнав свою причетність, однак заявив, що надав невелику кількість безпілотників "до початку конфлікту".

Ворог застосовує безпілотники для атаки на наші міста й інфраструктуру, внаслідок чого гинуть цивільні.

Тим часом, згідно з даними The Guardian, Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Іран поставляє до Росії обладнання для будівництва заводу з виробництва БПЛА. Він може бути введений в експлуатацію до кінця наступного року.

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