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Этой ночью Силы ПВО "приземлили" 6 иранских ударных дронов

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Воскресенье 11 июня 2023 09:57
Этой ночью Силы ПВО "приземлили" 6 иранских ударных дронов Фото: этой ночью Силы ПВО "приземлили" 6 иранских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью 11 июня российские оккупанты атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях. Наша противовоздушная оборона уничтожила 6 иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

"Ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской области. По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Этой ночью Силы ПВО &quot;приземлили&quot; 6 иранских ударных дронов

Фото: этой ночью Силы ПВО "приземлили" 6 иранских ударных дронов (t.me/kpszsu)

Помощь Ирана России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Иран долгое время отрицал поставки беспилотников Shahed стране-оккупанту. Спустя некоторое время Тегеран признал свою причастность, однако заявил, что предоставил небольшое количество беспилотников "до начала конфликта".

Враг применяет беспилотники для атаки на наши города и инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские.

Между тем, согласно данным The Guardian, Соединенные Штаты Америки располагают информацией о том, что Иран поставляет в Россию оборудование для строительства завода по производству БпЛА. Он может быть введен в эксплуатацию до конца следующего года.

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