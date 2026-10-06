ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лук, морковь и помидоры дорожают: что влияет на цены в Украине в октябре-2026

21:12 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Лук, морковь и помидоры дорожают: что влияет на цены в Украине в октябре-2026 Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На украинском рынке овощей за последнюю неделю снова изменились цены. Часть популярных продуктов подорожала из-за сокращения предложения, а некоторые, напротив, стали дешевле на фоне более активных продаж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Цены на овощи: что подорожало

Заметнее всего за неделю изменилась цена на морковь и репчатый лук. Морковь подорожала с 12-15 до 13-16 гривен за кг.

Лук после небольшого снижения неделей ранее снова пошел вверх - его цена выросла с 11-15 до 14-17 гривен за кг. При этом лук остается товаром с большим количеством предложений на торговой платформе.

Также подорожала столовая свекла - с 13-15 до 14-16 гривен за кг.

Отдельно изменились цены на огурцы и помидоры. По данным EastFruit, сокращение предложения привело к их удорожанию:

  • огурцы - с 40-60 до 45-70 гривен за кг;
  • красные помидоры - с 35-45 до 40-50 гривен за кг.

При этом предложение помидоров на торговой площадке сократилось вдвое. Помидоры и морковь на прошлой неделе были среди товаров, которые участники чаще всего искали для покупки.

Подорожал и чеснок - с 60-150 до 70-180 гривен за кг. В то же время, пекинская капуста стала дешевле: цена снизилась с 45-55 до 38-45 гривен за кг, количество предложений этого товара продолжает расти.

Цены на картофель остались в широком диапазоне - 10-16 гривен за кг против 12-14 гривен неделей раньше. Также увеличился разброс цен на сладкий перец и кабачок.

Читайте также: Это не дефицит. Почему в супермаркетах появляется все больше малоизвестных марок

Что происходит с "борщевым набором"

В целом на прошлой неделе на торговой платформе выросло предложение не только лука, но и других овощей, традиционно входящих в "борщевой набор".

В то же время, цены на них менялись по-разному. Морковь, лук и свекла подорожали, тогда как картофель демонстрировал более широкий диапазон цен.

На ситуацию с отдельными овощами оказывает влияние соотношение спроса и предложения. В частности, сокращение предложения уже сказалось на стоимости огурцов и помидоров. Относительно лука его продажи продолжают расти, а эксперты EastFruit также предупреждают, что из-за сокращения производства весной в Украине может возникнуть его дефицит.

Фрукты дешевеют и дорожают одновременно

На фруктовом рынке ситуация не менее разнообразна.

Яблоки, остающиеся лидером по количеству предложений, за неделю подешевели: с 16-40 до 16-35 гривен за кг. В то же время предложение яблок возросло, в том числе на платформе появились объявления из Афганистана.

Груши, напротив, заметно подорожали - с 20-50 до 30-90 гривен за кг. Выросли также цены на персики - до 100-120 гривен против 65-100 гривен за кг неделей раньше.

Виноград подорожал с 50-100 до 65-110 гривен за кг.

Часть фруктов подешевела. В частности, цена нектаринов снизилась до 90-120 гривен, а слив - до 30-60 гривен за кг. Количество продавцов хурмы также уменьшилось, а слива выбыла из перечня наиболее продаваемых товаров.

Среди сезонных фруктов продолжают меняться цены на арбузы и дыни. Арбузы сейчас продают по 10-18 гривен за кг, а дыни - по 65-95 гривен. В сегменте импортных фруктов гранат подорожал до 190-250 гривен за кг, в то время как киви подешевел до 140-160 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что курс валют оказывает наибольшее влияние на цены импортных продуктов, в частности кофе, какао, бананов, тропических фруктов, отдельных морепродуктов и специй. В то же время, цены на мясо значительно больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства.

Также мы рассказывали, от чего зависит стоимость растительного масла в Украине и что будет с ценами до конца 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Фрукты Цены на продукты
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья