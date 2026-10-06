Лук, морковь и помидоры дорожают: что влияет на цены в Украине в октябре-2026

На украинском рынке овощей за последнюю неделю снова изменились цены. Часть популярных продуктов подорожала из-за сокращения предложения, а некоторые, напротив, стали дешевле на фоне более активных продаж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Цены на овощи: что подорожало

Заметнее всего за неделю изменилась цена на морковь и репчатый лук. Морковь подорожала с 12-15 до 13-16 гривен за кг.

Лук после небольшого снижения неделей ранее снова пошел вверх - его цена выросла с 11-15 до 14-17 гривен за кг. При этом лук остается товаром с большим количеством предложений на торговой платформе.

Также подорожала столовая свекла - с 13-15 до 14-16 гривен за кг.

Отдельно изменились цены на огурцы и помидоры. По данным EastFruit, сокращение предложения привело к их удорожанию:

огурцы - с 40-60 до 45-70 гривен за кг;

- с 40-60 до 45-70 гривен за кг; красные помидоры - с 35-45 до 40-50 гривен за кг.

При этом предложение помидоров на торговой площадке сократилось вдвое. Помидоры и морковь на прошлой неделе были среди товаров, которые участники чаще всего искали для покупки.

Подорожал и чеснок - с 60-150 до 70-180 гривен за кг. В то же время, пекинская капуста стала дешевле: цена снизилась с 45-55 до 38-45 гривен за кг, количество предложений этого товара продолжает расти.

Цены на картофель остались в широком диапазоне - 10-16 гривен за кг против 12-14 гривен неделей раньше. Также увеличился разброс цен на сладкий перец и кабачок.

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Что происходит с "борщевым набором"

В целом на прошлой неделе на торговой платформе выросло предложение не только лука, но и других овощей, традиционно входящих в "борщевой набор".

В то же время, цены на них менялись по-разному. Морковь, лук и свекла подорожали, тогда как картофель демонстрировал более широкий диапазон цен.

На ситуацию с отдельными овощами оказывает влияние соотношение спроса и предложения. В частности, сокращение предложения уже сказалось на стоимости огурцов и помидоров. Относительно лука его продажи продолжают расти, а эксперты EastFruit также предупреждают, что из-за сокращения производства весной в Украине может возникнуть его дефицит.

Фрукты дешевеют и дорожают одновременно

На фруктовом рынке ситуация не менее разнообразна.

Яблоки, остающиеся лидером по количеству предложений, за неделю подешевели: с 16-40 до 16-35 гривен за кг. В то же время предложение яблок возросло, в том числе на платформе появились объявления из Афганистана.

Груши, напротив, заметно подорожали - с 20-50 до 30-90 гривен за кг. Выросли также цены на персики - до 100-120 гривен против 65-100 гривен за кг неделей раньше.

Виноград подорожал с 50-100 до 65-110 гривен за кг.

Часть фруктов подешевела. В частности, цена нектаринов снизилась до 90-120 гривен, а слив - до 30-60 гривен за кг. Количество продавцов хурмы также уменьшилось, а слива выбыла из перечня наиболее продаваемых товаров.

Среди сезонных фруктов продолжают меняться цены на арбузы и дыни. Арбузы сейчас продают по 10-18 гривен за кг, а дыни - по 65-95 гривен. В сегменте импортных фруктов гранат подорожал до 190-250 гривен за кг, в то время как киви подешевел до 140-160 гривен.