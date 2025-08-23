UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ці знаки Зодіаку переживуть шалені події: хто зрадіє, а хто розчарується

Знаки Зодіаку, які переживуть важливі випробування 23 серпня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на суботу, 23 серпня 2025 року, обіцяє насичений день для кількох знаків Зодіаку. Одні отримають несподівані новини, які піднімуть настрій та додадуть сил, а інші зіткнуться з розчаруванням.

Кому обіцяються насичений на події день, розповідає РБК-Україна з посиланням на IDiva.

Овен

Ви зможете відновити контакти з людьми, про яких давно думали. Це вдалий день для проєктів, кар'єрних кроків і навіть фінансового зростання. 

В особистому житті чекають приємні моменти. Можливо, отримаєте гарну звістку від близької людини. 

Лев

Важливо не помилитися у професійному виборі, інакше можливі прикрі наслідки. Добра новина вже на підході, але в родині не все буде гладко - можуть виникнути суперечки. 

У фінансових питаннях зірки радять уникати ризиків. Краще уникати зайвих витрат, особливо якщо раніше їх не планували.

Діва

Давній друг потішить гарною звісткою. Також у життя може увірватися нова людина, яка все змінить. 

Можливе повернення колишнього. На роботі, особливо у творчих професіях, скоро з'явиться шанс отримати підвищення.

Скорпіон

Вам субота принесе непрості випробування. Оточення може критикувати й навіть завдати удару в спину, тож будьте уважні до тих, хто поруч.

Водночас день може принести підвищення на роботі та відчутне фінансове полегшення, але довіра до близьких людей стане справжнім випробуванням.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопЗнаки Зодіаку