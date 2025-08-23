ua en ru
Який ти колір за знаком Зодіаку: Рак - зелений, а Овен - не червоний

Субота 23 серпня 2025 18:17
Який ти колір за знаком Зодіаку: Рак - зелений, а Овен - не червоний Колір за гороскопом (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

У кожного знаку Зодіаку є свій відтінок, який найточніше відображає його характер. Одні кольори говорять про внутрішню силу, інші про ніжність чи прагнення до свободи.

Які саме кольори розкривають суть кожного знака, розповідає РБК-Україна.

Овен - сірий графіт

Усі звикли бачити Овнів у червоному, але насправді їхня енергія більше схожа на глибокий графіт. Це відтінок сили, яка не потребує зайвих доказів. Він про витримку і рух уперед без криків і зайвих жестів.

Телець - теплий беж

Тельці вміють знаходити красу в простому. Їхній колір це беж, який дарує відчуття стабільності, затишку і впевненості. Це тон тих, хто тримає ґрунт під ногами та цінує гармонію.

Близнюки - лимонний

Їм пасує відтінок, який аж світиться допитливістю та легкістю. Лимонний жовтий саме про живий розум, спрагу до нового і вміння бути яскравим у будь-якому середовищі.

Рак - ніжно-зелений

Раків розкриває колір, який говорить про захист і спокій. Їхній відтінок ніжний та м'який, він нагадує про сад після дощу. Такий відтінок відображає ніжність, глибокі почуття і внутрішній світ, який потребує турботи.

Лев - золотий

Це не кричущий блиск, а шляхетне сяйво. Леви саме ті, хто несе у собі сонце, і їхній колір це золото, яке підкреслює велич і внутрішню гордість.

Діва - оливковий

Дівам властива увага до деталей і врівноваженість. Їхній колір оливковий: стриманий, але глибокий. Він відображає практичність і вміння знаходити баланс у складних ситуаціях.

Терези - небесно-блакитний

Терези шукають гармонію і красу. Блакитний колір для них стає символом чистоти думок, легкості у спілкуванні та прагнення до рівноваги у всьому.

Скорпіон - темно-фіолетовий

Це відтінок загадки й сили, які не завжди видно з першого погляду. Фіолетовий розкриває глибину Скорпіонів, їхнє вміння йти до кінця і залишатися непередбачуваними.

Стрілець - синій електрик

Стрільці завжди у русі, у них є іскра свободи. А електричний синій це колір дороги, ідей і внутрішнього вогню, який вони несуть навіть у буденності.

Козоріг - темно-зелений

Їхня сила у стійкості та впевненості. Темно-зелений символізує ґрунт, на якому можна будувати міцне майбутнє. Це колір витривалості і цілеспрямованості.

Водолій - бірюзовий

Їхня енергія завжди свіжа й несподівана. А бірюзовий - колір про свободу, оригінальність і бажання ламати рамки. Це відтінок тих, хто дивиться вперед і не боїться змін.

Риби - перламутровий

Риби поєднують у собі мрійливість і глибину. Перламутр відображає їхню мінливу природу: він може сяяти різними кольорами, як і душа Риб, яка ніколи не зупиняється в пошуках натхнення.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Ukr.Media.

