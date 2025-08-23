ua en ru
5 знаків Зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця літа: хто у списку

Субота 23 серпня 2025 10:01
5 знаків Зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця літа: хто у списку Знаки Зодіаку, яким кінець літа подарує щастя (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Кінець серпня принесе романтичні зміни для деяких знаків Зодіаку. Астрологи прогнозують, що саме п'ятеро з них зможуть поліпшити стосунки, відчути підтримку партнера або навіть зустріти справжнє кохання.

Хто саме порине з головою в любов, розповідає РБК-Україна.

Овен

До кінця серпня Овни відчують справжнє оновлення в особистому житті. Стосунки стануть більш відкритими та щирими, а у самотніх представників знака є шанс несподівано зустріти цікаву людину.

Варто бути ініціативними - романтика потребує дій. Ваша енергія зараз дуже приваблива для інших.

Близнюки

Близнюки можуть очікувати на новий виток у стосунках або навіть відновлення зв'язку з кимось із минулого. Спілкування буде легким, емоційно насиченим і принесе справжнє задоволення.

Важливо довіритися інтуїції - вона підкаже, в якому напрямку рухатися. Наприкінці серпня можливі приємні сюрпризи в романтичній сфері.

Терези

Для Терезів цей період стане часом гармонії й душевної близькості. Якщо були непорозуміння з партнером, саме час усе вирішити та відновити довіру.

Нові знайомства теж не виключені, особливо у творчому або соціальному середовищі. Ваш шарм зараз на висоті - не бійтеся його використовувати.

Стрілець

На Стрільців чекає яскрава і насичена романтична атмосфера. Вас можуть захопити нові почуття або поглибиться вже наявний зв'язок.

Не варто стримувати емоції - відвертість і щирість тільки зміцнять стосунки. Є шанс на по-справжньому доленосну зустріч.

Водолій

Водолій нарешті відчує, що хтось бачить їх справжніми. Наприкінці серпня зросте емоційна відкритість, що дасть змогу вибудувати теплі, довірливі стосунки.

Якщо ви в парі - чекайте приємних моментів зближення. А якщо ще в пошуках - не оминайте нові знайомства, вони можуть стати важливими.

Для написання матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Collective World.

